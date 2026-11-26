La Cámara de Senadores lleva adelante este jueves una de las sesiones más relevantes del período ordinario, con un temario centrado en dos iniciativas de alto impacto político y social: la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027 y la sanción de la ley de prevención de la ludopatía.

El debate, convocado desde el mediodía, pone a prueba los acuerdos alcanzados por el oficialismo de La Libertad Avanza con distintos bloques aliados. Por un lado, el proyecto de reforma electoral contempla desactivar las primarias para las próximas elecciones presidenciales y legislativas, incorporar criterios de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos, suspender la elección de parlamentarios del Mercosur y readecuar la pauta de publicidad electoral. En caso de obtener media sanción en el Senado, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados.

En paralelo, la Cámara alta se encamina a dar sanción definitiva a la ley de regulación de juegos de azar y apuestas en línea, un reclamo transversal impulsado para combatir la ludopatía infantil y juvenil. La normativa establece severas restricciones a la publicidad y patrocinio de plataformas de apuestas, al tiempo que se debate una propuesta complementaria orientada a dotar de herramientas adicionales a la justicia y a los organismos de control para bloquear sitios ilegales con mayor celeridad.

El orden del día de la sesión también contempla otros asuntos de relevancia económica e institucional, tales como la prórroga del Estatuto del Periodista, proyectos de emergencia para el sector pyme y reducciones impositivas en productos de la canasta básica, además del tratamiento de pliegos judiciales y diplomáticos.

Fuente: Telefe Noticias / Redacción institucional.