La Universidad de Buenos Aires (UBA) encabeza una nueva jornada de subasta en línea que reúne artículos de gran valor histórico, deportivo y cultural, con el propósito de recaudar fondos orientados a iniciativas benéficas de la institución y del ámbito de la salud.

La convocatoria incluye una selecta colección de objetos preciados por coleccionistas y fanáticos, entre los que se destacan camisetas firmadas por referentes de la selección argentina de fútbol e históricos del deporte nacional, además de indumentaria vinculada a disciplinas como el básquet y el tenis. La oferta se completa con piezas exclusivas donadas por figuras de la música y artistas plásticos de trayectoria, cuyas bases de cotización varían según el lote.

Para participar de la puja, los interesados deben registrarse de manera digital en la plataforma correspondiente, cumplir con la lectura de las condiciones de venta y efectuar un depósito en garantía en concepto de caución equivalente al diez por ciento del valor base estipulado para cada artículo.

Fuente: Infobae.