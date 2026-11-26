En el marco del período de inscripción para el ciclo lectivo 2027, la directora de la Escuela Primaria N° 1 de Tres Arroyos, Susana Ranzini, brindó detalles sobre los proyectos institucionales, la situación actual del establecimiento y los desafíos que enfrenta la comunidad educativa.

Uno de los principales objetivos de la institución es avanzar con la implementación de la doble jornada escolar, una propuesta que comenzó a trabajarse a fines del año pasado y que actualmente espera una respuesta de las autoridades provinciales.

Según explicó Ranzini, el proyecto contempla una orientación en Educación Física, vinculada también con la presencia del profesorado en el instituto, y busca dar respuesta a las necesidades de las familias del Jardín 901, con el que la escuela mantiene una articulación.

La iniciativa ya fue presentada ante las autoridades educativas y continúa el recorrido administrativo correspondiente. De concretarse, sería la primera escuela primaria de Tres Arroyos en implementar la doble jornada. La propuesta incluiría desayuno, almuerzo y merienda, además de una oferta educativa ampliada.

En cuanto a la infraestructura, la directora reconoció que el edificio, uno de los más antiguos de la ciudad, requiere distintos trabajos de mantenimiento. Entre las necesidades mencionó la pintura del frente, una tarea que se encuentra en conversaciones con el instituto.

Una preocupación especial está puesta en el teatro de la escuela, un espacio emblemático que actualmente presenta importantes problemas de conservación. Ranzini adelantó que tienen en proyecto conformar una Asociación Amigos del Teatro, con el propósito de reunir fondos destinados exclusivamente a su recuperación.

La directora explicó que el mantenimiento hasta ahora depende fundamentalmente de los recursos de la cooperadora escolar. Entre los inconvenientes mencionó filtraciones de agua, problemas de iluminación, alfombras y butacas. Por ese motivo, el teatro actualmente solamente se utiliza para actividades de instituciones educativas o cuando lo solicita Inspección, ya que no está en condiciones de recibir espectáculos abiertos a la comunidad.

La matrícula actual de la Escuela N° 1 es de 316 alumnos, aunque Ranzini reconoció que se produjo una disminución, una situación que también afecta a otros establecimientos y que relacionó con la baja natalidad.

En contrapartida, manifestó su preocupación por el incremento de la demanda alimentaria: actualmente 50 chicos concurren al comedor escolar, mientras que continúan acercándose familias para solicitar asistencia.

En ese sentido, consideró que la posible implementación de la doble jornada también permitiría ampliar el acompañamiento a los estudiantes y sus familias, ofreciendo una propuesta educativa que contemple distintas necesidades.

Respecto del vínculo con las familias, destacó que existe una buena respuesta ante las convocatorias institucionales y los actos escolares, con una importante participación de la comunidad.

Finalmente, al proyectar el próximo año, Ranzini expresó el deseo de que la institución continúe mostrando el trabajo que desarrolla diariamente y fortaleciendo el compromiso de todo el equipo docente.

“Queremos que todos los estudiantes, cuando ingresan, estén bien; que se sepa que están cuidados y que las familias estén tranquilas de que acá están cuidados y aprendiendo”, sostuvo.

Y concluyó con un mensaje dirigido a la comunidad: “Queremos que nos elijan y que vean todo lo que trabajamos durante todo el año”.