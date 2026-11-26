La entrega de las nuevas viviendas en Tres Arroyos dejó historias cargadas de emoción, como la de Martín Duarte, quien junto a su familia podrá comenzar una nueva etapa después de atravesar difíciles condiciones habitacionales.

En diálogo con Radio 3 Continental, Martín contó que hasta el momento de recibir su casa vivía junto a su esposa, sus tres hijos y su madre, quien tiene una discapacidad, en una vivienda que no contaba con electricidad, agua corriente ni baño.

“Desgraciadamente pasamos una mala situación. Vivíamos en una casita donde no teníamos corriente, no había agua y tampoco había baño”, relató, reconociendo que le generaba cierto pudor contar públicamente las condiciones en las que vivían.

Actualmente desempleado, Martín explicó que comenzó a trabajar con Uber para generar algunos ingresos y que, cuando se enteró de la posibilidad de acceder a una vivienda, no dudó en inscribirse.

La suerte llegó durante el sorteo, cuando escuchó que pronunciaban su nombre. “Hasta este momento que se está haciendo realidad yo no caía”, confesó, todavía sorprendido por haber resultado beneficiado.

Pero el momento más conmovedor de su relato llegó cuando describió lo que significa tener una casa con los servicios esenciales.

“Hoy vamos a dormir en un techo que no se llueve, que no tiene humedad. Vamos a poder ir al baño tranquilos, vamos a tener corriente y agua”, expresó emocionado.

También contó que hasta ahora debía caminar dos cuadras y media diariamente para comprar agua, una realidad que cambiará por completo con la mudanza.

“Tener agua en tu casa, tener un baño y una casa digna, más que nada para las criaturas, es un montón”, manifestó.

Consultado sobre cuándo tenía previsto instalarse en su nuevo hogar, su respuesta fue inmediata y contundente: “Hoy. Hoy me quedo acá”.

La historia de Martín Duarte refleja el profundo significado que tiene el acceso a una vivienda para las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Más allá de recibir las llaves de una casa, para Martín, su esposa, sus hijos y su madre comienza una nueva vida, con mejores condiciones y la tranquilidad de contar con un hogar digno.