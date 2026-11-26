La Escuela llevará adelante una nueva edición de su muestra anual, aunque esta vez con un formato diferente. Se trata de la Expo Dinámica “Camino al Aprendizaje”, una iniciativa que busca convertir a las familias en protagonistas de una experiencia educativa junto a los estudiantes.

En diálogo con Radio 3 Continental, Valeria Zúñiga, vicedirectora de la institución, explicó que la propuesta surgió de la necesidad de renovar las tradicionales exposiciones estáticas, buscando una modalidad que permita mostrar de una manera más atractiva y participativa todo el trabajo realizado durante el ciclo lectivo.

La actividad estará organizada en siete estaciones de desafíos, distribuidas en distintos espacios de la institución, como salones, laboratorios y el CEF. Allí se desarrollarán propuestas vinculadas con Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Laboratorio, Educación Artística-Música y Educación Física.

Una de las particularidades será que los alumnos de sexto año cumplirán el rol de guías, acompañando a las familias durante todo el recorrido. En cada estación, los estudiantes tendrán aproximadamente 15 minutos para explicar los contenidos trabajados, argumentar sus experiencias y proponer desafíos para que los visitantes también puedan participar.

Como parte de la experiencia, cada familia recibirá un pasaporte denominado “Camino al Aprendizaje”, que irá completando con sellos o stickers a medida que avance por las distintas estaciones.

Entre las actividades previstas habrá experiencias de separación de mezclas en laboratorio, propuestas con animales de la provincia de Buenos Aires, susurradores en Prácticas del Lenguaje y juegos de tangram y fracciones en Matemática, entre otras.

Zúñiga destacó que los propios alumnos participan en la elección de los contenidos que presentarán, seleccionando aquellos con los que se sienten más seguros y que fueron abordados durante el año.

La intención es que los chicos puedan exponer, argumentar y demostrar lo aprendido, pero también que disfruten de compartir ese proceso con sus familias. La propuesta representa, además, una instancia de evaluación formativa, en la que los estudiantes pueden dar cuenta de sus conocimientos a través de experiencias concretas.

La Expo Dinámica se realizará en dos jornadas, de acuerdo con los turnos escolares:

Turno tarde: martes 1 de diciembre, a las 13:30.

martes 1 de diciembre, a las 13:30. Turno mañana: miércoles 2 de diciembre, a las 8:30.

El recorrido tendrá una duración estimada de entre dos horas y dos horas y media. Desde la institución solicitaron a las familias puntualidad para poder comenzar todos juntos y desarrollar las actividades previstas.

De esta manera, la escuela propone una muestra diferente, donde los estudiantes dejan de ser solamente expositores para convertirse en protagonistas activos de sus aprendizajes, compartiendo con sus familias una experiencia educativa participativa.