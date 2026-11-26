Al evaluar el desgaste político de la gestión, Novaro señaló el contraste entre las expectativas iniciales del Ejecutivo y la realidad actual: «La diferencia enorme que hay entre lo que ellos prometieron, que estos iban a ser los 18 mejores meses de la historia argentina, y lo que sucedió a lo largo de este año, supone un costo político importante para el Gobierno». En ese sentido, consideró que «no tendrían que haber sido tan optimistas» y sostuvo que «tendrían que haber corregido ese diagnóstico, o no haber prometido nunca semejante expansión, ni la baja acelerada de la inflación».

Respecto al tratamiento del Presupuesto y la suspensión de las PASO en el Poder Legislativo, el politólogo afirmó que el oficialismo demoró las instancias de diálogo: «En el Congreso también han perdido mucho tiempo, porque el sector más dialoguista del Gobierno viene reclamando un acuerdo en serio con los gobernadores desde principio de año. Tal vez en la expectativa de que la economía mejoraba y entonces ellos iban a tener más margen para negociar desde una posición de fuerza, los Milei se resistieron a sellar esos acuerdos. Ahora lo tienen que hacer desde una posición más de debilidad».

Advirtió además que «la negociación siempre de la letra chica es costosa para los ejecutivos, más cuando no tienen mayorías firmes. Así que eso va a llevarles su tiempo y va a implicar ceder frente a por lo menos algunas provincias, ceder recursos». Sobre la discusión electoral, explicó que «la mayor parte de los gobernadores prefiere que no haya internas porque se quiere enfocar en sus campañas provinciales, garantizar su reelección o la elección de algún delfín y no quedar involucrados en la disputa nacional».

Al describir el vínculo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, Novaro destacó una configuración particular: «Tenemos un presidente que no tiene gobernadores propios, ni siquiera intendentes libertarios, salvo muy poquitos intendentes, ningún gobernador. Y después tenemos una enorme mayoría de los gobernadores que no tienen líderes nacionales propios». Para el investigador, «en esa situación es relativamente fácil para los gobernadores y para el presidente llegar a una especie de acuerdo de respeto mutuo de los ámbitos donde cada uno tiene intereses privilegiados: Milei que le respeten su reelección; los gobernadores que hagan lo mismo, que la Nación no interfiera con las mayorías que esos gobernadores pueden formar en sus distritos».

Asimismo, agregó que «salvo Kicillof y alguno que otro que no tiene muchas chances, la mayor parte de los gobernadores no tienen aspiraciones presidenciales. Y yo creo que esa situación el Gobierno Nacional la puede aprovechar».

Finalmente, evaluó el impacto de la actividad económica en el rumbo político del próximo año: «Si esta recesión se llegara a profundizar y prolongar en el tiempo, lo esperable es que el Gobierno siga tecleando en las encuestas o cayendo aún más». Sin embargo, aclaró que «la expectativa de muchos economistas, incluso economistas críticos, es que eso no va a pasar, que va a haber cierta recuperación, pero va a ser una recuperación muy tenue que no va a alterar mucho las condiciones actuales».

Ante ese panorama, concluyó con una definición sobre los pasos a seguir por el oficialismo: «El Gobierno tiene que cuidar su capital político, dejar de perder el tiempo y tiene que dejar de apostar a que la economía lo salve porque lo más probable es que eso no suceda».

Las declaraciones se realizaron en El Once de Entre Ríos, Canal 7 de Mendoza, Canal 8 de San Juan, Canal 8 de Tucumán, Canal 10 de Río Negro