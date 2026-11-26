Con la intención de compartir una jornada de encuentro, música y tradición, este domingo 29 de noviembre se realizará una Tarde de Campo para celebrar el Día Nacional del Mate en Casa de Campo Rucamapú, ubicada sobre la Ruta 228, kilómetro 132,5.

En diálogo con Radio 3 Continental, César “Colo” Hernández brindó detalles de la iniciativa, que surgió a partir de una propuesta compartida con Nerina Vaini y que rápidamente fue tomando forma con la colaboración de amigos, músicos y artistas de la región.

La actividad comenzará a las 15 y la invitación es abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita. La propuesta es sencilla: acercarse con el equipo de mate y una reposera para disfrutar de una tarde al aire libre, en familia o con amigos.

Además de la posibilidad de degustar yerba mate, habrá venta de las tradicionales tortas fritas de Estela, en una jornada que también contará con una importante grilla artística.

Entre los artistas confirmados estarán Fabián Pierini y Carlos Martínez, con tango; Santiago González, payador de Cascallares; Alexis Chocorén Borda, guitarrista de La Garma; Marco Orellano, Matías Dinoncio, Virginia Ríos y Agustín Torraca. También participarán cuerpos de danza, entre ellos Cerro Siete Colores.

Hernández destacó especialmente el espíritu de la convocatoria y el acompañamiento de los artistas, quienes se sumaron desinteresadamente para darle forma a la propuesta.

“Queremos que sea una reunión de amigos, entre familias, de poder ir y, mate por medio, charlar y escuchar música”, expresó.

En ese sentido, remarcó el valor cultural y social del mate como una de las tradiciones más arraigadas de los argentinos. “El mate está para las tristezas, para las alegrías, para compartir una charla importante, para pasar el rato, para todo. Es un símbolo argentino que tenemos en todo momento”, sostuvo.

La organización también dispondrá de sonido y estacionamiento gratuito para quienes concurran. La expectativa es que la jornada se convierta en un punto de encuentro para vecinos de Tres Arroyos y la región, con la posibilidad de repetir la experiencia en el futuro.

La invitación está hecha: este domingo, desde las 15, el mate, la música y las tradiciones serán protagonistas de una tarde diferente en Casa de Campo Rucamapú.