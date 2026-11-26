La Escuela de Patín Artístico del Club Villa del Parque se prepara para vivir una noche muy especial: celebrará sus 30 años de trayectoria con el tradicional Show de Fin de Año, un espectáculo que reunirá a patinadoras de todas las edades y contará con la participación de clubes invitados.

La presentación se realizará este domingo 29 de noviembre, a partir de las 20 horas, en las instalaciones de El Fanal.

Bajo la dirección de las profesoras Marina Schümperli y Yazmín Pavesse, la escuela cerrará un año de trabajo y aprendizaje con una propuesta que incluirá presentaciones grupales de todas las categorías, desde las más pequeñas hasta las mayores.

La celebración contará también con la presencia de delegaciones de distintas instituciones de la ciudad y la región:

Oriente Fútbol Club.

El Progreso, de El Perdido.

Club de Pelota de Gonzales Chaves.

Colegiales.

Boca.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y contará con servicio de cantina.

El valor de las entradas será de $12.000 la general, mientras que los menores de 12 años tendrán ingreso gratuito.

De esta manera, Villa del Parque invita a familiares, amigos y vecinos a compartir una noche de deporte, música y emociones, celebrando tres décadas de crecimiento y compromiso con el patín artístico en Tres Arroyos.