Este martes comenzaron las semifinales del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, con dos victorias contundentes de los equipos que hicieron valer la localía. Huracán de Necochea y Alumni de Orense se adelantaron 1-0 en sus respectivas series y quedaron a un paso de la definición del campeonato.

En el Gigante de Necochea, el conjunto dirigido por Santiago Cuñado superó ampliamente a Huracán de Tres Arroyos por 91 a 60. El local impuso condiciones desde el comienzo, con una defensa intensa y rápidas transiciones ofensivas.

Después de cerrar el primer cuarto 24-18, el equipo necochense tuvo un segundo período determinante, con un parcial de 30-9 que le permitió llegar al descanso largo con una diferencia de 54-27. La ventaja se mantuvo durante el complemento y el local terminó imponiéndose por 31 puntos.

Agustín Apreda fue el máximo anotador del ganador con 23 puntos, mientras que Braian Milobara y Tomás Betbeder aportaron 16 cada uno. En el conjunto tresarroyense, Ignacio Iraola convirtió 18 puntos y Ulises Otero sumó 15.

En Orense, Alumni derrotó a Quilmes por 80 a 60, aunque debió trabajar para asegurar la victoria.

El conjunto local comenzó mejor y se llevó el primer cuarto por 27-11. Al descanso largo llegó con una ventaja de 40-26, pero Quilmes reaccionó durante el tercer período y consiguió reducir la diferencia hasta quedar apenas cuatro puntos abajo (54-50).

Sin embargo, el equipo de Candela Arnaldo recuperó el control en el último cuarto y estableció un contundente parcial de 26-10 para cerrar el partido con una diferencia de 20 puntos.

Las revanchas, en Tres Arroyos

Las series continuarán la próxima semana en nuestra ciudad, con los dos equipos tresarroyenses obligados a ganar para mantener sus posibilidades de clasificación.

Lunes 30 de noviembre, a las 21.15: Huracán de Tres Arroyos recibirá a Huracán de Necochea en el estadio Mario J. Pérez.

Martes 1 de diciembre, a las 21.15: Quilmes será local frente a Alumni de Orense.

Las semifinales se disputan al mejor de tres encuentros, por lo que tanto el Globo tresarroyense como el Cervecero necesitan una victoria para llevar la definición a un tercer partido.

Por ahora, Huracán de Necochea y Alumni tienen la ventaja y buscarán cerrar sus respectivas series como visitantes.