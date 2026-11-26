Tres Arroyos vivió este miércoles una jornada significativa para la política habitacional del distrito, con la entrega de las 120 viviendas del barrio Papa Francisco, en un acto encabezado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente municipal, Pablo Garate.

La actividad contó además con la presencia de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia, Silvina Batakis; el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Martín Garate, y el subadministrador general del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo, quienes acompañaron a las familias adjudicatarias en el momento de recibir las llaves de sus nuevos hogares.

Las viviendas están ubicadas en el sector delimitado por las calles Mar del Plata, Emilio de la Calle, General O’Higgins y General Lemos. El proyecto fue financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el Instituto de la Vivienda.

La concreción del barrio representó un importante desafío, ya que la construcción atravesó distintos períodos de paralización. A partir del trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia se logró retomar las tareas, completar las unidades habitacionales y avanzar con las obras necesarias para recibir a sus nuevos propietarios.

El complejo cuenta con infraestructura y servicios, además de trabajos de acondicionamiento de calles y alumbrado público para garantizar las condiciones de habitabilidad del sector.

Uno de los aspectos destacados del proceso fue el mecanismo de adjudicación. Las 120 viviendas se asignaron mediante un sorteo público, transmitido en vivo, del que participaron 1.524 familias inscriptas, con el objetivo de garantizar transparencia en la selección de los beneficiarios.

La entrega de las llaves significó para las familias el comienzo de una nueva etapa, con la posibilidad de acceder a una vivienda propia y proyectar allí su futuro.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener políticas públicas destinadas a ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y brindar respuestas a una de las principales demandas de la comunidad tresarroyense.

Con la entrega de las 120 unidades, el barrio Papa Francisco comienza una nueva etapa con la llegada de sus habitantes y la consolidación de un nuevo sector residencial de la ciudad.