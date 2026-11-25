Gustavo Casciotti: “Tenemos una economía que crece en algunos sectores, pero que no derrama en la vida cotidiana”

El contador público y referente del cooperativismo analizó en Radio 3 Continental el escenario económico argentino y la recesión técnica. Advirtió sobre las dificultades que atraviesan las pymes, el comercio, la industria y el consumo, y planteó la necesidad de un modelo que priorice la producción y el trabajo.

La situación económica argentina y sus consecuencias en la vida cotidiana fueron los ejes de una entrevista realizada en Radio 3 Continental a Gustavo Casciotti, contador público nacional, comerciante y referente del cooperativismo y la economía social, quien aportó su mirada sobre el escenario actual, marcado por la caída de distintos sectores de la actividad económica.

La conversación se desarrolló a partir del concepto de recesión técnica, una expresión que volvió a instalarse en la agenda nacional. Según los últimos datos difundidos por el INDEC, la actividad económica registró en septiembre una mejora mensual del 1,1%, aunque mostró una caída interanual del 1,2%. Las estimaciones sobre el comportamiento trimestral indican una nueva contracción, que se suma a la registrada en el segundo trimestre. La confirmación llegará con la publicación del PBI prevista para el 16 de diciembre.

Para Casciotti, existe una marcada diferencia entre los indicadores macroeconómicos que exhibe el Gobierno nacional y lo que experimentan diariamente las familias y los sectores productivos.

«Venimos transitando una profunda disparidad de miradas entre lo que anuncia el Gobierno Nacional y lo que vive, padece y experimenta el común de la gente», sostuvo. En ese sentido, consideró que, aunque algunos sectores muestran buenos resultados, esos indicadores no necesariamente se traducen en mejoras para el conjunto de la sociedad.

Durante la entrevista, Casciotti describió una economía de comportamientos muy diferentes. Por un lado, destacó el desempeño de actividades vinculadas con la minería, el sector agropecuario concentrado y la energía, mientras que señaló las dificultades que atraviesan la industria, la construcción y el consumo.

Según su análisis, los sectores que actualmente impulsan la economía no alcanzan a compensar el retroceso de aquellas actividades que tienen una participación importante en la generación de empleo.

También puso el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, al considerar que la desaceleración de la inflación no resulta suficiente cuando los ingresos continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento de los precios.

«¿De qué sirve una inflación que baja si el consumo no remonta?», planteó, al señalar que el objetivo de estabilizar los precios debería traducirse en una mejora concreta de la calidad de vida.

Otro de los puntos centrales de la charla estuvo relacionado con las dificultades que enfrentan los pequeños y medianos emprendimientos.

Casciotti advirtió sobre el cierre de empresas, la caída de las ventas y las complicaciones para sostener la actividad comercial e industrial. También cuestionó el impacto que, a su entender, tienen determinadas decisiones económicas sobre la producción nacional.

En ese contexto, mencionó la política cambiaria, la apertura de importaciones y la reducción de aranceles como factores que pueden afectar la competitividad de los productos argentinos frente a los provenientes del exterior.

Para el entrevistado, el desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita controlar la inflación sin comprometer el entramado productivo y laboral.

En el tramo final de la entrevista, Casciotti también se refirió a las perspectivas para los próximos meses y a las dificultades que observa para una recuperación sostenida a partir del crédito, las inversiones o el ingreso de capitales externos.

Consideró que las altas tasas de interés, la morosidad y la incertidumbre económica limitan las posibilidades de que esos factores se conviertan en motores de crecimiento.

Finalmente, planteó la necesidad de construir una alternativa que contemple a los distintos sectores de la sociedad.

«Entendemos que la única recuperación tiene que venir por el lado de un modelo colectivo que ponga sobre la mesa la producción, el trabajo y la defensa soberana de nuestros recursos naturales», expresó.

La entrevista permitió acercar una mirada sobre cómo los indicadores económicos nacionales impactan en la realidad cotidiana de comerciantes, trabajadores, pequeñas empresas y cooperativas, sectores que siguen de cerca la evolución de la actividad y sus perspectivas.