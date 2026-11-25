El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles Tres Arroyos y encabezó, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente Pablo Garate, la inauguración del primer Salón de Usos Múltiples (SUM) del programa SUM de la Comunidad en el barrio Santa Teresita.

El nuevo edificio está ubicado en la intersección de Godoy Cruz y Sadi Carnot y fue construido en el marco de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en articulación con distintos municipios bonaerenses.

El espacio busca fortalecer la infraestructura barrial y generar nuevas oportunidades para los vecinos, ofreciendo un ámbito destinado al desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales, además de funcionar como punto de encuentro y participación comunitaria.

Durante la jornada, Kicillof y Larroque recorrieron las instalaciones y mantuvieron un encuentro con la presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio, quien les comentó algunas de las actividades y propuestas que la institución tiene proyectadas para desarrollar en el nuevo espacio.

Por otra parte, desde el Municipio se informó que también se encuentra en marcha la construcción de otro SUM en el barrio Ruta 3, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de espacios comunitarios y acercar este tipo de infraestructura a otros sectores de la ciudad.