El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) confirmó la continuidad de la Licenciatura en Administración, dictada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dentro de su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2027. La iniciativa busca consolidar el acceso a la educación superior pública y gratuita, brindando a los jóvenes y adultos de la región la posibilidad de formarse profesionalmente en su lugar de origen.
El plan de estudios contempla una duración de cuatro años, estructurado en 27 materias obligatorias a las que se suman asignaturas electivas y optativas. Para facilitar la cursada, la carrera se desarrollará bajo una modalidad semipresencial que articula instancias presenciales en la sede local de CRESTA con clases virtuales sincrónicas a cargo de los equipos docentes de la casa de estudios platense.
En cuanto al perfil profesional, la formación está orientada a dotar a los futuros egresados de herramientas estratégicas para planificar, gestionar y conducir tanto organizaciones complejas como proyectos específicos. De este modo, los graduados quedan capacitados para insertarse laboralmente en empresas del sector privado, organismos públicos, entidades del tercer sector o impulsar sus propios desarrollos emprendedores.
Los interesados en iniciar la carrera en 2027 ya pueden realizar la preinscripción de manera virtual a través del portal oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Una vez completada esa instancia digital, los aspirantes deberán presentar la documentación respaldatoria de forma presencial en la sede de CRESTA, ubicada en Maipú 270. Quienes requieran mayor asesoramiento pueden consultar el sitio institucional de la entidad o contactarse vía correo electrónico con la coordinación académica.