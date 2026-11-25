Con una trayectoria ininterrumpida que se remonta a 1941, el Rotary Club Tres Arroyos llevará a cabo este viernes 27 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, su tradicional acto de entrega de distinciones a los Mejores Compañeros del ciclo lectivo 2026. El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Padre Manyanet y convocará a estudiantes de sexto grado de nivel primario pertenecientes a las distintas instituciones educativas del partido de Tres Arroyos.

La particularidad de este galardón radica en su legitimidad: no surge de una evaluación académica ni de una decisión docente, sino del voto directo de los propios alumnos. De este modo, cada homenajeado representa el reconocimiento genuino de sus pares hacia cualidades humanas fundamentales para la convivencia escolar y social, tales como la empatía, el respeto, la amistad, la solidaridad y la vocación de compartir.

Durante la ceremonia, que reunirá a directivos, docentes, familias y miembros de la entidad rotaria, cada estudiante distinguido recibirá un diploma y una medalla conmemorativa. Con esta iniciativa, el Rotary Club Tres Arroyos reafirma su compromiso histórico con el acompañamiento a la comunidad educativa local, apostando a la promoción de vínculos saludables y valores cívicos desde la infancia.