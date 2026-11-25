Hugo René Aranegui, una de las figuras con mayor trayectoria dentro de la dirigencia del fútbol tresarroyense, visitó los estudios de Radio 3 Continental y compartió un extenso recorrido por su historia ligada a los clubes de la ciudad, la Liga Regional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante la charla recordó que en enero de 2026 cumplió 50 años de concurrencia a la AFA, una relación que comenzó en enero de 1976, cuando el doctor Cantilo presidía la entidad. Sin embargo, su actividad dirigencial había comenzado algunos años antes: a principios de la década del 70 se incorporó a la subcomisión de fútbol y en 1974 fue convocado a integrar la comisión directiva, donde permaneció durante 30 años, hasta 2004.

Aranegui también repasó sus primeros pasos en el fútbol, su vinculación con Huracán y el trabajo que desarrolló durante distintas etapas de la institución. Actualmente continúa ligado a la actividad y colabora con Club Olimpo, vínculo que nació a partir de gestiones realizadas ante la AFA a pedido de José Mario Gastelú y que luego se fortaleció con el presidente Juan José Etcheto y otros integrantes de la dirigencia.

Grandes jugadores y negociaciones que dejaron huella

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista estuvo relacionado con las numerosas operaciones que protagonizó para incorporar y transferir futbolistas. Entre ellas sobresalió la llegada de Barberón a Huracán y su posterior transferencia a Independiente, una negociación que compartió con Roberto Lorenzo Botino.

Aranegui recordó las gestiones realizadas en Necochea y Lobería para conseguir al joven futbolista y, posteriormente, las dificultades que surgieron durante las conversaciones con la dirigencia de Independiente. Finalmente, asumió la continuidad de la negociación y logró concretar la transferencia.

La historia tuvo un capítulo especial cuando Julio Grondona pidió que Barberón tuviera minutos en un partido de Independiente para observarlo. Tras verlo jugar, el entrenador José Omar Pastoriza quedó convencido de sus condiciones y manifestó su intención de incorporarlo al plantel de Primera División.

También aparecieron en la conversación otros nombres que marcaron distintas épocas, como Adolfo Luna, Aquiles Olivieri, Bartolo Flores, Miguel Fernández, Tito Alonso, Pela y Trotta, entre tantos futbolistas que dejaron su sello en el fútbol regional.

El recuerdo de las grandes campañas de Huracán

El dirigente también evocó las distintas etapas deportivas de Huracán, los equipos que compitieron en los torneos regionales y los desafíos que significó enfrentar a instituciones de Pergamino, Junín y Olavarría.

Hubo espacio para recordar especialmente el camino de Huracán en los torneos nacionales, desde sus primeras participaciones hasta alcanzar el fútbol de Primera División. En ese sentido, destacó el esfuerzo económico y organizativo que implicaba afrontar esas competencias, con largos viajes en colectivo y gestiones permanentes para conseguir recursos.

Entre las anécdotas recordó las negociaciones para incorporar jugadores, las gestiones en Buenos Aires y la importancia de conseguir partidos televisados que permitieran sostener económicamente la campaña.

La preocupación por el presente de los clubes

En otro tramo de la entrevista, Aranegui realizó una reflexión sobre las dificultades que enfrentan actualmente las instituciones para sumar colaboradores.

Recordó que en su época existían subcomisiones integradas por alrededor de 20 personas, que trabajaban en conjunto para organizar el fútbol, las divisiones inferiores y diferentes actividades destinadas a recaudar fondos.

«Cuesta mucho juntar gente para trabajar», señaló al referirse a una realidad que observa tanto en Huracán como en Olimpo, aunque destacó el compromiso y la seriedad de los actuales grupos dirigenciales.

En ese sentido, valoró las obras y mejoras de infraestructura que vienen realizando ambas instituciones, mencionando los trabajos en iluminación de Huracán y el crecimiento del complejo deportivo de Olimpo.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que Olimpo continúe compitiendo en el ámbito nacional tras consagrarse campeón local, manifestó su disposición a acompañar las gestiones que puedan surgir ante el Consejo Federal.

La visita de Hugo Aranegui permitió recuperar una parte importante de la memoria del fútbol de Tres Arroyos, a través del testimonio de un dirigente que durante medio siglo transitó los pasillos de la AFA, participó de negociaciones históricas y acompañó algunas de las páginas deportivas más recordadas de las instituciones de la ciudad.