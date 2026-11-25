Ludmila Schenzel, joven de Tres Arroyos, participó del certamen nacional de Miss Mundo, donde representó a la provincia de Buenos Aires y logró ubicarse entre las seis finalistas de la competencia que reunió a representantes de 14 provincias argentinas.

En diálogo con Radio 3 Continental, Ludmila contó detalles de una experiencia que significó mucho más que una competencia de belleza. Según explicó, Miss Mundo tiene como principal característica el concepto de Belleza con Propósito, que busca destacar no solamente las cualidades físicas de las participantes, sino también su formación, sensibilidad social y compromiso con distintas problemáticas de la comunidad.

La tresarroyense llegó a representar a Buenos Aires mediante una designación directa, luego de recibir una convocatoria apenas tres semanas antes de la competencia. A pesar del escaso tiempo de preparación, aceptó el desafío y consiguió posicionarse entre las seis mejores del certamen.

Durante la entrevista, Ludmila explicó que las participantes deben atravesar distintas instancias de evaluación. Entre ellas se encuentran las pruebas deportivas, presentaciones de trajes típicos provinciales, pasarela Top Model, entrevistas personales con el jurado y una instancia de gala.

Sin embargo, destacó especialmente la oratoria y la presentación de proyectos sociales, aspectos fundamentales para quienes aspiran a representar al país en una instancia internacional.

En ese sentido, recibió una distinción especial denominada Belleza con Propósito, vinculada a la presentación de una iniciativa propia.

Ludmila presentó un proyecto denominado «Líneas de Fuga», relacionado con su formación académica, ya que actualmente estudia la Licenciatura en Psicología y el Profesorado en La Plata.

La propuesta está orientada a las infancias y tiene como objetivo generar espacios donde los niños puedan expresarse, desarrollar sus propias experiencias y construir caminos diferentes a los mandatos y realidades heredadas.

«Considero que hay tantos niños como infancias en el mundo», explicó, al fundamentar su mirada sobre la necesidad de reconocer a cada niño como sujeto de derechos y respetar sus particularidades.

La joven remarcó que el certamen representa una plataforma para transmitir mensajes y visibilizar problemáticas sociales, además de promover la cultura y las actividades de cada provincia.

Los próximos proyectos

De cara al futuro, Ludmila manifestó su intención de continuar desarrollando Líneas de Fuga, independientemente de su participación en concursos de belleza. También adelantó que comenzará una capacitación intensiva en inglés, una herramienta importante para futuras experiencias internacionales.

Entre sus objetivos personales se encuentra finalizar sus estudios universitarios y regresar a Tres Arroyos con un nuevo título profesional.

Durante la charla también recordó su paso por el Colegio José de San Martín (Garzón), y tuvo un especial saludo para su abuela Alejandra, a quien reconoció como una persona fundamental en su vida y en su formación.

La experiencia de Ludmila en Miss Mundo dejó una participación destacada para Tres Arroyos, llevando la representación bonaerense a una competencia nacional que combina belleza, preparación personal y compromiso social.