Las autoridades de seguridad informática de los Estados Unidos confirmaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) detectaron una intrusión cibernética que logró exponer información no clasificada dentro de sus plataformas de análisis. El incidente encendió las alarmas en el sector de defensa, sumándose a una serie de fallas y vulneraciones reportadas recientemente en otros organismos federales estratégicos.

De acuerdo con la información brindada por fuentes gubernamentales y medios locales, la brecha impactó de lleno en una red orientada a recopilar y procesar datos provenientes de fuentes abiertas, tales como publicaciones en redes sociales, imágenes satelitales comerciales y bases de datos públicas. A pesar de la preocupación inicial generada por la irrupción en agencias de tal envergadura, los voceros oficiales aclararon que el inconveniente fue contenido con rapidez y que no se vio comprometido ningún tipo de material clasificado ni de carácter secreto.

El episodio se da en un contexto de extrema sensibilidad para la ciberseguridad del país norteamericano, luego de que se registraran interrupciones y fallas técnicas en distintos sectores de la administración pública y de agencias de investigación. Mientras los equipos técnicos continúan trabajando en las peritajes para determinar el alcance total de la vulneración, el Gobierno intentó llevar tranquilidad a la opinión pública al descartar, por el momento, daños estructurales en los sistemas operativos prioritarios.

Fuente: TN

Fotografía: Archivo