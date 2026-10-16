La Academia El Caldén retomó su participación en certámenes competitivos tras tres años de pausa debido a cuestiones laborales y de reestructuración de su staff. En esta oportunidad, la delegación —integrada por la categoría mayor, además de rubros de infantiles y adultos— viajó a Punta Alta para ser parte de un evento organizado por un ballet local.

Al respecto, el director de la institución, Martín Rodríguez Blanco, valoró la experiencia como un espacio fundamentalmente «formativo» y de nivelación frente al panorama actual de la danza folclórica a nivel nacional. «Trajimos un montón de premios, eso también es un incentivo para seguir trabajando, para seguir cultivando la identidad argentina a través de la danza», expresó, al tiempo que destacó el compromiso del plantel docente y de los bailarines.

Consultado sobre la transformación de las expresiones tradicionales, Rodríguez Blanco reflexionó sobre cómo la disciplina se adapta a los nuevos tiempos: «La danza folclórica es una especie folclórica que va evolucionando, que se adapta a los modelos y a los tiempos que corren». En este sentido, señaló que hoy en día es valorado el maridaje con técnicas de otras danzas y el trabajo integral en la puesta en escena, que abarca la investigación histórica, el contexto político y social, y el diseño de vestuario.

Con un equipo consolidado y fuerte en su conformación general, El Caldén diagramó una agenda cargada de compromisos para los próximos meses. El calendario incluye una presentación el 25 de octubre en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la música azuleña Karen Montes de Oca.

Asimismo, en noviembre se llevará a cabo la última edición del año de la tradicional «telecita» en el Club Español —espacio impulsado por la propia academia—, mientras que diciembre coronará el ciclo anual con el tradicional cierre en el Teatro Municipal.

Finalmente, Rodríguez Blanco, quien equilibra su labor artística con la actividad política, remarcó la importancia de contar con un equipo sólido que permita proyectar a El Caldén como un espacio de arte enfocado en la investigación, la historia y la preservación de la identidad nacional.