En el marco de los festejos por el Día de la Madre, el Museo Municipal José A. Mulazzi coordinó una propuesta artística y recreativa orientada al público infantil para este viernes 16 de octubre, entre las 17:45 y las 18:30 horas.

La jornada, que estará a cargo de la docente Florencia Alonso, invitará a las infancias a confeccionar y personalizar bandejitas portaobjetos mediante la aplicación de técnicas combinadas de pintura y ornamentación con brillos. El taller fue concebido para que los participantes elaboren con sus propias manos un obsequio especial en vísperas de la fecha festiva.

Desde la institución cultural informaron que la actividad es arancelada, incluye la totalidad de los materiales necesarios para el trabajo en el aula y cuenta con cupos reducidos para garantizar un seguimiento personalizado. Quienes deseen reservar su lugar o consultar sobre aranceles podrán coordinar la inscripción a través de la línea de WhatsApp 2983 – 414253.