El programa municipal Puentes en la Infancia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de Tres Arroyos, es escenario de una enriquecedora experiencia de intercambio educativo y cultural con la participación de Violeta Iriarte Schwarz, una joven argentina de 15 años radicada en Alemania desde su primera infancia.

Violeta, quien arribó a la ciudad el pasado 14 de septiembre y permanecerá hasta el 21 de octubre aprovechando la residencia de su padre en el distrito, asiste a la institución educativa Rudolf Steiner Schule Nürtingen e.V., ubicada en am Lerchenberg 60, Alemania. Su inserción en el dispositivo local se enmarca en una práctica formativa promovida por su escuela, orientada a conocer de cerca el desarrollo de las políticas públicas y las dinámicas comunitarias orientadas a la niñez.

A lo largo de su estadía, la estudiante participa de las actividades cotidianas en las sedes de los barrios Ranchos, Municipal y Santa Teresita, integrándose a grupos de entre 30 y 40 niños por espacio. La dinámica le permite involucrarse en talleres de juego, cuidado, expresión y participación, interactuando de manera directa con los equipos técnicos, talleristas y referentes territoriales desde un enfoque centrado en la protección de derechos.

Desde el Área de Niñez, Adolescencia y Familia resaltaron la relevancia de este tipo de articulaciones multiculturales, ponderando la disposición de la joven para integrarse a las tareas comunitarias y contribuir a la construcción colectiva de saberes dentro del programa.