En el marco de las actividades especiales organizadas con motivo del Día de la Madre, el programa «El Show de la Mañana» llevó a cabo un nuevo juego en vivo que culminó con Virginia 688 afortunada como ganadora. La propuesta recreativa formó parte de las iniciativas impulsadas para agasajar a la comunidad en esta fecha especial.

La acción contó con el auspicio de la firma comercial Bonafide, ubicada en la calle Colón 279, que aportó una completa canasta de productos como premio principal de la jornada. Durante la emisión, se realizó el sorteo que determinó a la adjudicataria del obsequio, quien se retiró con el hermoso presente preparado para la ocasión.

Desde la producción del ciclo destacaron la gran concurrencia y el acompañamiento constante de la audiencia en este tipo de propuestas, reafirmando el vínculo directo entre el programa, las firmas locales y el público en cada fecha festiva.