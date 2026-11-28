Con la proximidad de los meses más cálidos del año y los preparativos para las vacaciones, una de las mayores inquietudes de quienes disfrutan de la jardinería hogareña es cómo evitar que las plantas se sequen durante los días de ausencia. Frente a esta problemática, la experta en jardinería Natalia Sáez dio a conocer un truco casero que utiliza desde hace casi una década para mantener las plantas hidratadas de manera constante.

El método destaca por su simplicidad y bajo costo, ya que requiere únicamente de tres elementos cotidianos: un recipiente con agua, una rejilla de enlozado o metal de horno y algunos cordones. Estos últimos actúan como mechas o conductos que trasladan de manera progresiva la humedad desde el depósito hasta el sustrato de las macetas.

Paso a paso para armar el sistema de autorriego

La implementación de la técnica no requiere conocimientos técnicos complejos, aunque demanda seguir ciertas pautas para asegurar su correcto funcionamiento:

Preparación del depósito: Se debe seleccionar un recipiente con la capacidad suficiente de almacenamiento de agua en función de los días que durará la ausencia.

Soporte de macetas: Sobre la boca del recipiente se coloca de manera firme la rejilla de horno, la cual servirá como plataforma para apoyar los ejemplares que se deseen mantener hidratados.

Condicionamiento previo: Es fundamental verificar que la tierra de las macetas comience el proceso con buena humedad; si el sustrato está seco, se debe regar en profundidad antes de instalar el sistema.

Colocación de los conductos: Los cordones previamente humedecidos se introducen con un extremo enterrado en la tierra de la maceta, mientras que el otro extremo debe quedar sumergido en el agua del recipiente inferior.

De este modo, por un principio de capilaridad, el cordón transporta el agua hacia las raíces a medida que la planta lo requiere. La cantidad de cordones varía según el tamaño de la maceta: con uno suele ser suficiente para recipientes medianos, mientras que en ejemplares más grandes se aconseja duplicar la cantidad.

Según explicó la especialista, este dispositivo puede otorgar una autonomía de entre tres y cuatro semanas, dependiendo principalmente de la capacidad del depósito de agua elegido. Además, el mecanismo ayuda a prevenir anegamientos y facilita el control periódico por parte de un tercero, ya que solo requiere rellenar el recipiente en caso de que se agote el líquido.

Fuente: Portal TN / Experta en jardinería Natalia Sáez. Fotografía: Archivo / TN.