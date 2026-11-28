La agenda educativa provincial tuvo este viernes un fuerte componente de integración y puesta en valor de la enseñanza destinada a mayores. Las docentes Nancy Christensen y Karina Pendas, junto a las alumnas Rosana, Cristina y Mirta, representaron a la modalidad de educación primaria de adultos en el encuentro oficial llevado a cabo en la ciudad de La Plata para conmemorar el 53° aniversario de la creación de la modalidad.

Durante la jornada, la delegación local tuvo un rol activo al presentar los proyectos anuales desarrollados en las aulas del distrito. La propuesta permitió generar un fluido intercambio de experiencias, metodologías de trabajo y vivencias cotidianas con representantes de distintas regiones bonaerenses, consolidando un espacio de enriquecimiento mutuo entre pares y docentes.

Más allá del balance institucional del encuentro, el paso de las representantes locales por la capital provincial dejó un profundo mensaje humano. A través de su participación en el Día de la Educación de Adultos, tanto las docentes como las estudiantes compartieron una premisa clave orientada a inspirar a la comunidad: animarse a retomar los estudios y transitar las aulas, ratificando que nunca es tarde para aprender y cumplir nuevas metas personales.