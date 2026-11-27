En el marco de las actividades conmemorativas por diciembre, Mes de la Discapacidad, el Área Municipal de Discapacidad de Tres Arroyos convocó a una jornada de capacitación focalizada en Accesibilidad y Comunicación. El encuentro tendrá lugar el miércoles 16 de diciembre, a partir de las 17 horas, en la sede del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), ubicada en calle Maipú 270.

La propuesta fue diseñada de manera transversal para alcanzar tanto al sector público como al privado, convocando especialmente a trabajadores municipales, comercios, empresas e instituciones de la comunidad que mantienen contacto directo con los vecinos y buscan optimizar la calidad de su atención al público mediante la eliminación de barreras comunicacionales.

Herramientas prácticas y respaldo especializado

Bajo una modalidad de webinar con enfoque teórico-práctico, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer, probar e implementar distintas soluciones tecnológicas accesibles. Durante el taller se abordará el uso de aplicaciones gratuitas y la configuración funcional de teléfonos celulares y computadoras, brindando recursos concretos aplicables a la comunicación cotidiana.

La formación estará dictada por especialistas de Libertate, una reconocida empresa social de inclusión con amplia trayectoria en el asesoramiento y la capacitación de organismos públicos y compañías de primer nivel —entre las que se destacan firmas como Carrefour, Coca-Cola, Arcor, Telefónica y HSBC—.

Desde la organización informaron que la participación requiere únicamente de una inscripción previa, trámite que los interesados ya pueden gestionar a través del sitio web oficial de la institución educativa: www.cresta.edu.ar.