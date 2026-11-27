La Comisión por los Derechos de la Familia del Concejo Deliberante llevó a cabo una nueva edición de la entrega de los Premios Roberto Fontanarrosa en el Salón Blanco municipal.

El reconocimiento anual distingue a jóvenes del distrito por «su esfuerzo educativo, solidaridad, compromiso comunitario, honestidad y espíritu creativo».

Durante la jornada, encabezada por la presidenta Mara Redivo, y la presidenta de la comisión María Saavedra, se destacó el valor de que sean las propias instituciones educativas y organizaciones de la comunidad quienes postulen a los jóvenes, poniendo en relieve historias de perseverancia, empatía y protagonismo juvenil.

El evento contó además con un cierre artístico a cargo de Catalina Ruiz Baliña.

En esta edición, tras evaluar cada una de las postulaciones recibidas, la Comisión resolvió dividir el primer premio entre dos jóvenes cuyas trayectorias reflejan de manera ejemplar los valores que promueve el galardón:

• Juan José Espinosa (Escuela Secundaria N° 2): reconocido por su notable perseverancia, humildad, asistencia casi perfecta y actitud positiva para transformar cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje, destacándose además en cursos de formación profesional y pasantías educativas en CRESTA. • Rocío Belén Maldonado (Escuela Especial N° 501): distinguida por su espíritu de superación, excelencia humana y compromiso social, impulsando proyectos inclusivos como «Camino por la Igualdad» en el Concejo Deliberante Estudiantil y representando al distrito con compañerismo en los Juegos Bonaerenses. Asimismo, todos los jóvenes postulados recibieron su diploma de mención especial y un ejemplar de Roberto Fontanarrosa en reconocimiento a sus valiosos recorridos:

• Kiara Lacoste (Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas): destacada por su asistencia perfecta, responsabilidad, dedicación al estudio pese a las adversidades, pasión por el folklore y constante colaboración institucional.

• Emiliana Bellesi (Escuela Secundaria N° 2): reconocida por su resiliencia frente a un doloroso duelo familiar, siendo elegida por sus pares como abanderada de la Bandera Bonaerense, mejor compañera y delegada, además de alcanzar la instancia final de los Juegos Bonaerenses en Dibujo.

• Francesca Tenaglia (Escuela Secundaria N° 11 de San Francisco de Bellocq): valorada por su liderazgo democrático y protagonismo en el Centro de Estudiantes, Ferias de Ciencias y el programa Jóvenes y Memoria.

• Micaela González (Escuela Secundaria N° 5 de Reta): distinguida por su empatía, respeto hacia la comunidad educativa y su vocación solidaria para acompañar y guiar a los estudiantes más pequeños.

• Delfina Hernández (Colegio Jesús Adolescente): reconocida por su perseverancia y equilibrio entre el estudio y el hockey de alto rendimiento, superando lesiones y representando al distrito a nivel regional y nacional.

• Gael García Nicolino (Escuela Secundaria N° 10 de Claromecó): destacado por su compromiso cívico y liderazgo en el Centro de Estudiantes, el Parlamento Juvenil del Mercosur, el Concejo Deliberante Estudiantil y UCESTA. • Josefina Marchini (Escuela Secundaria N° 10 de Claromecó): reconocida por su representación en instancias provinciales de Feria de Ciencias, Jóvenes y Memoria, Juegos Bonaerenses y su activa participación cultural y comunitaria. • Ethan Benjamín Cuevas (ONG «Un Mundo Divertido con Vos»): distinguido por su madurez, responsabilidad y compromiso familiar mientras cursa su primer año en la Escuela Técnica y practica rugby en TARHC.