La escena de las artes visuales celebra una nueva edición de uno de sus certámenes más emblemáticos. La organización del XVII Salón Rodrigo dio a conocer oficialmente el veredicto del jurado con la nómina de artistas galardonados en las categorías de Pintura y Dibujo, junto con la distinción especial que premia a la producción artística de la ciudad.

El acto formal de entrega de premios y la apertura oficial de la exposición al público se llevarán a cabo este viernes 27 de noviembre, a partir de las 20 horas, en las salas del Museo Municipal José A. Mulazzi, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Los artistas distinguidos por disciplina

Tras evaluar las piezas presentadas en esta decimoséptima convocatoria, el jurado determinó el siguiente cuadro de honor:

Categoría Pintura: El Primer Premio fue adjudicado a Nahuel Tribulo por su obra titulada «Pegando la vuelta» . El Segundo Premio recayó en Silvia E. Bianconi por «Escaleras» , mientras que la Mención del Jurado fue otorgada a Gala Altamare por su creación «El cielo es real» .

Categoría Dibujo: El Primer Premio correspondió a Ana Izurieta por su trabajo «Vulnerabilidad protegida» . El Segundo Premio fue para Zayra Velazco Rosillo por la pieza «Niños» , y la Mención del Jurado distinguió a Cristina Kosik por «Pie descalzo» .

Mejor Obra Tresarroyense: El galardón destinado a destacar la producción local fue obtenido por Florencia Saugar gracias a su obra «Recuérdame».

Desde la organización del certamen felicitaron a los creadores seleccionados y agradecieron la amplia convocatoria de artistas que participaron de esta edición, invitando a los vecinos a recorrer la muestra que quedará habilitada desde esta noche en el espacio museístico municipal.