El Conservatorio de Música de Tres Arroyos se prepara para cerrar un nuevo año de actividad con una propuesta especial: su tradicional concierto anual, que en esta oportunidad tendrá como marco la celebración de los 20 años de trayectoria de la Orquesta del Conservatorio.

En diálogo con Radio 3 Continental, Romina Piatti brindó detalles de la presentación, que se realizará el próximo lunes 30 de noviembre, a partir de las 20, en el Teatro Municipal (Moreno 645), con entrada libre y gratuita.

La responsable de la institución destacó que fue un año de mucho trabajo y muy productivo, y que la intención es reunir en un mismo escenario una representación de todas las cátedras y materias que forman parte de la propuesta educativa del Conservatorio.

Durante el concierto habrá presentaciones de solistas y ensambles instrumentales de distintas características, con repertorios de música académica y popular. El cierre estará a cargo de la Orquesta del Conservatorio, que actualmente cuenta con aproximadamente 25 integrantes y sumará músicos invitados para esta ocasión.

La celebración de los 20 años de la Orquesta tendrá un significado especial, ya que también se reconocerá a docentes, alumnos y personas de la comunidad que formaron parte de su recorrido durante estas dos décadas. Bajo la dirección de Juan Marco Rodríguez, quien acompaña al conjunto desde sus comienzos, la agrupación ha participado en numerosos acontecimientos culturales de Tres Arroyos y la región.

Entre las obras previstas se encuentra la suite de Batman, perteneciente a la película El Caballero de la Noche, una interpretación que recientemente llamó la atención del público durante la inauguración de la Sociedad Rural.

Inscripciones para el ciclo lectivo 2027

Por otra parte, Piatti anunció que el Conservatorio comenzará el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027 el 3 de diciembre, con una primera etapa que se extenderá hasta el 18 de diciembre. Posteriormente, continuará durante la segunda quincena de febrero y los primeros días de marzo.

La inscripción se realizará en la sede ubicada en avenida Lisandro de la Torre 1301, Pueblo Educativo, en los horarios de 8 a 12 y de 15 a 21.

La oferta académica contempla el aprendizaje de piano, guitarra, percusión, flauta traversa, saxo, clarinete y violín, además de formación básica en guitarra eléctrica y bajo eléctrico.

Los instrumentos tradicionales se ofrecen a partir de los 9 años, sin límite de edad, mientras que guitarra eléctrica y bajo eléctrico tienen como edad mínima los 14 años.

Un dato importante para quienes estén interesados es que no es necesario contar con un instrumento propio para comenzar a estudiar, ya que el Conservatorio dispone de instrumentos para las prácticas y el aprendizaje de los alumnos.

Piatti explicó que existen determinados cupos para algunas especialidades, aunque actualmente las inscripciones se encuentran abiertas y recomendó acercarse durante diciembre para asegurar un lugar.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 433-883 o contactarse a través de las redes sociales de la institución.

De esta manera, el Conservatorio de Música se encamina hacia un cierre de año que combinará celebración, reconocimiento y proyección, con dos décadas de historia de su Orquesta y una nueva convocatoria para quienes quieran acercarse al aprendizaje musical.