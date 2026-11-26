El Gobierno nacional dispuso la distribución de unos $46.277 millones en subsidios para 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país, entre ellas la local, en el marco de la Ley 25.054.

A eso se suman otros $13.000 millones que llegarán directamente a las federaciones, en momentos en que el sector venía reclamando esos fondos.

Así lo dispuso la resolución 1217/2026, publicada en el Boletín Oficial. La mayor parte del dinero, $46.277.983.480,08, va a las 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios, y cada una recibirá $43.009.278,33.

Según la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, cada entidad de primer grado recibirá $43.009.278 para la compra de equipamiento, materiales, elementos de protección y mantenimiento de los recursos destinados a combatir incendios y atender emergencias.

En la provincia de Buenos Aires, el beneficio llegará a 266 cuarteles y los beneficiados serán la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y la Federación Centro Sur de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

(Con información de DIB)