La localidad balnearia de Claromecó vuelve a posicionarse en el centro de la escena del deporte motor. Desde este viernes 27 y hasta el domingo 29 de noviembre, la pista de motos de la villa turística albergará la 11.ª edición del Enduro del Atlántico 2026, una competencia de jerarquía internacional que reúne a los mejores exponentes de motos y cuatriciclos del país.

Más allá de la exigencia deportiva que caracteriza a este circuito costero, la convocatoria representa un motor clave para la economía regional, atrayendo a cientos de equipos, pilotos y fanáticos que dinamizan la actividad turística, hotelera y comercial en la antesala de la temporada estival.

Cronograma oficial de competencias

La actividad en pista comienza hoy con los trámites administrativos y las primeras pruebas veloces, para dar paso el sábado a los entrenamientos oficiales y la tradicional largada simbólica nocturna, culminando el domingo con las finales de resistencia:

Viernes 27 de noviembre: 8:00 a 18:00: Inscripciones y verificación técnica. 13:00: Largada de SuperCross. 16:00: Largada de SuperQuads.

Sábado 28 de noviembre: 9:00 a 18:00: Inscripciones y verificación técnica. 13:00: Entrenamientos oficiales de motos. 14:00: Entrenamientos oficiales de quads. 15:00: Competencia de la categoría ATV 250. 20:00: Tradicional largada simbólica.

Domingo 29 de noviembre: 11:00: Apertura de parque cerrado para motos y pilotos. 12:00: Apertura de parque cerrado para quads y pilotos. 14:00: Carrera principal de motos (60 minutos de duración). 15:10: Final de ATV 250. 16:00: Carrera principal de quads (60 minutos de duración). 17:45: Ceremonia de entrega de premios. 18:30: Cierre oficial del evento.



Desde la Municipalidad de Tres Arroyos extendieron la invitación a residentes y turistas para acompañar este espectáculo deportivo que consolida a Claromecó como plaza fundamental del motociclismo nacional e internacional.