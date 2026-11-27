La localidad balnearia de Claromecó vuelve a posicionarse en el centro de la escena del deporte motor. Desde este viernes 27 y hasta el domingo 29 de noviembre, la pista de motos de la villa turística albergará la 11.ª edición del Enduro del Atlántico 2026, una competencia de jerarquía internacional que reúne a los mejores exponentes de motos y cuatriciclos del país.
Más allá de la exigencia deportiva que caracteriza a este circuito costero, la convocatoria representa un motor clave para la economía regional, atrayendo a cientos de equipos, pilotos y fanáticos que dinamizan la actividad turística, hotelera y comercial en la antesala de la temporada estival.
Cronograma oficial de competencias
La actividad en pista comienza hoy con los trámites administrativos y las primeras pruebas veloces, para dar paso el sábado a los entrenamientos oficiales y la tradicional largada simbólica nocturna, culminando el domingo con las finales de resistencia:
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Viernes 27 de noviembre:
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8:00 a 18:00: Inscripciones y verificación técnica.
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13:00: Largada de SuperCross.
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16:00: Largada de SuperQuads.
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Sábado 28 de noviembre:
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9:00 a 18:00: Inscripciones y verificación técnica.
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13:00: Entrenamientos oficiales de motos.
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14:00: Entrenamientos oficiales de quads.
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15:00: Competencia de la categoría ATV 250.
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20:00: Tradicional largada simbólica.
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Domingo 29 de noviembre:
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11:00: Apertura de parque cerrado para motos y pilotos.
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12:00: Apertura de parque cerrado para quads y pilotos.
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14:00: Carrera principal de motos (60 minutos de duración).
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15:10: Final de ATV 250.
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16:00: Carrera principal de quads (60 minutos de duración).
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17:45: Ceremonia de entrega de premios.
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18:30: Cierre oficial del evento.
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Desde la Municipalidad de Tres Arroyos extendieron la invitación a residentes y turistas para acompañar este espectáculo deportivo que consolida a Claromecó como plaza fundamental del motociclismo nacional e internacional.