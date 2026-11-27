En sintonía con la conmemoración global del Día Mundial de Respuesta al VIH que se celebra cada 1° de diciembre, el sistema sanitario local pondrá en marcha una agenda territorial enfocada en el acceso a la información y el diagnóstico oportuno. A través del Servicio de Salud Sexual Integral (SSSI) del Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos, se desarrollarán los días 1, 2 y 3 de diciembre diversas acciones de promoción de la salud y prevención, acompañadas de jornadas de testeo rápido de VIH y sífilis.

La campaña local se alinea directamente con el lema 2026 establecido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: «Enlazar cuidados. Una respuesta integral al VIH». Esta consigna propone abordar la salud sexual desde una perspectiva amplia y libre de estigmas, reconociendo la diversidad de las prácticas y las distintas formas de cuidado personal y colectivo.

Articulación institucional y acceso a derechos

El despliegue de estas actividades tiene como eje central garantizar que los vecinos cuenten con herramientas concretas de prevención, diagnóstico temprano, acceso inmediato a tratamientos y el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.

Para alcanzar una mayor cobertura territorial en el distrito, la iniciativa se ejecuta de manera articulada entre el Servicio de Salud Sexual Integral, los equipos de Atención Primaria de la Salud (APS) y diversas dependencias municipales y provinciales, buscando fortalecer el vínculo preventivo entre el sistema público de salud y la comunidad.