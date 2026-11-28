Con el auditorio Padre Manyanet como escenario principal, el Rotary Club Tres Arroyos celebró este viernes 27 de noviembre su tradicional acto anual de entrega de distinciones a los Mejores Compañeros. La iniciativa, ya consolidada en la agenda educativa y social de la ciudad, reunió a estudiantes de sexto año de diversas instituciones del partido, acompañados por familiares, docentes y autoridades rotarias.

La apertura formal del encuentro estuvo marcada por la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Seguidamente, el presidente de la entidad anfitriona, Hernán Harispe, tomó la palabra para subrayar el espíritu que impulsa esta convocatoria: poner en primer plano el compañerismo, el respeto mutuo, la amistad y la solidaridad como pilares fundamentales en la formación ciudadana de los jóvenes.

El tramo central de la jornada consistió en la entrega de los diplomas y distinciones individuales. A diferencia de los premios al mérito académico, este galardón posee un significado singular en el ámbito escolar, ya que son los propios alumnos quienes votan y eligen a aquel par que mejor encarna los valores humanos dentro del aula.

Desde la institución organizadora expresaron su profundo agradecimiento tanto a las comunidades educativas por sostener el compromiso con esta propuesta año tras año, como a las familias que colmaron la sala para acompañar el cierre de una etapa formativa clave. Asimismo, instaron a los jóvenes homenajeados a tomar este reconocimiento como un estímulo para continuar construyendo vínculos basados en la empatía.

Al cierre del acto, la entidad dio a conocer la nómina completa de los estudiantes distinguidos, detallada según cada establecimiento educativo del distrito.

Lista Completa Mejor Compañero 2026_Rotary Club Tres Arroyos