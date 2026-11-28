El XVII Salón Rodrigo ya tiene a sus artistas premiados. La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo anoche en el Museo Municipal José A. Mulazzi, en el marco de una nueva edición de este tradicional espacio de encuentro y difusión de las artes visuales.

En esta oportunidad, el certamen contempló las categorías Pintura y Dibujo, con importantes distinciones otorgadas por el jurado.

En Pintura, el primer premio fue para Nahuel Tribulo, por su obra “Pegando la vuelta”. El segundo lugar correspondió a Silvia E. Bianconi, con “Escaleras”, mientras que la mención del jurado fue para Gala Altamare por “El cielo es real”.

Por su parte, en Dibujo, Ana Izurieta obtuvo el primer premio con “Vulnerabilidad protegida”. El segundo reconocimiento fue para Zayra Velazco Rosillo, por “Niños”, y la mención del jurado recayó en Cristina Kosik por “Pie descalzo”.

Uno de los reconocimientos especiales de la edición fue el de Mejor Obra Tresarroyense, que quedó en manos de Florencia Saugar por su trabajo “Recuérdame”.

De esta manera, el XVII Salón Rodrigo volvió a poner en valor la producción artística, el talento y la creatividad de los participantes, consolidando al Museo Mulazzi como un ámbito fundamental para la promoción y difusión del arte en la comunidad.