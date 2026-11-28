La selección de la Asociación de Bochas de Tres Arroyos se encuentra en la ciudad de La Plata, donde desde hoy participará del Campeonato Provincial de Tríos de Tercera Categoría.

La delegación emprendió el viaje ayer, con el objetivo de representar a nuestra ciudad en una competencia que contará con la presencia de 16 asociaciones bonaerenses.

El equipo estará bajo la conducción técnica de Guillermo Barrios y tendrá como integrantes a los siguientes jugadores:

Roberto Acosta – Club Atlético Huracán.

Sandro Vega – Club Atlético Huracán.

Alejandro Andersen – Club Estudiantes.

Gustavo Beterbide – Club Estudiantes.

De acuerdo con el formato establecido, las 16 asociaciones serán distribuidas en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. El sorteo se realizará durante la cena de bienvenida y los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final.

La etapa eliminatoria continuará durante el fin de semana y el domingo se disputarán las semifinales y la final, instancia en la que se conocerá al nuevo campeón provincial de la categoría.

Los representantes tresarroyenses afrontan este desafío con grandes expectativas y la ilusión de cumplir una destacada actuación en el certamen.