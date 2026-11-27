El presidente del Club Olimpo, Juan José Etcheto, visitó los estudios de Radio 3 Continental y repasó el presente de la institución, que atraviesa días de celebración tras la conquista del campeonato de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, pero que también continúa trabajando en distintos frentes deportivos e institucionales.

Uno de los principales temas de la charla fue la organización del festejo por el título conseguido por la Primera División. La celebración tendrá lugar el viernes 11 de diciembre, desde las 21.30, en la Sociedad Italiana, el mismo salón donde el club realizó los festejos por sus 80 años.

Etcheto explicó que la elección de la fecha estuvo condicionada por la intensa agenda de diciembre, aunque destacó que pudieron conseguir un espacio adecuado y organizar una propuesta gastronómica y musical.

La noche no estará destinada solamente al plantel de Primera División y al cuerpo técnico, sino que también reconocerá a los jugadores de Tercera División, quienes tuvieron una participación importante durante la temporada y contribuyeron a la preparación competitiva del equipo.

Las tarjetas ya están a la venta en la secretaría del club, a un valor de 60.000 pesos para mayores y 50.000 pesos para menores de 5 a 11 años. Además, se podrá utilizar el beneficio del Banco Provincia para abonar en cuatro cuotas sin interés. Las reservas pueden realizarse de lunes a viernes, de 16.30 a 19.30.

El futuro del plantel y la continuidad del entrenador

En cuanto a la próxima temporada, el titular aurinegro señaló que todavía resta mantener conversaciones con el cuerpo técnico y los futbolistas para definir cómo continuará el proyecto deportivo.

Particularmente, se refirió a la situación de Sergio, el entrenador del equipo, quien manifestó públicamente que podría tratarse de su último ciclo como director técnico.

Etcheto reconoció que desde la dirigencia existe el deseo de que continúe, valorando especialmente el trabajo realizado y el vínculo que construyó con los jugadores. Sin embargo, indicó que deberán conversar sobre su disponibilidad y sus ganas de seguir.

Respecto del plantel, consideró que Olimpo cuenta con una base importante de futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores, que han crecido y se han fortalecido durante los últimos años.

La posibilidad de jugar torneos superiores

Otro de los aspectos abordados fue la posibilidad de que Olimpo pueda afrontar competencias de mayor nivel en el futuro.

Etcheto reconoció que es una aspiración que siempre está presente en los dirigentes, aunque aclaró que todavía no analizaron concretamente esa alternativa, debido a que resta conocer cómo quedarán conformados los próximos torneos del Consejo Federal y la AFA.

En ese sentido, planteó que una competencia de alcance federal implicaría importantes exigencias deportivas, económicas y organizativas, especialmente por la cantidad de partidos, los desplazamientos y la necesidad de contar con una estructura adecuada.

También recordó el acompañamiento recibido de Hugo Raneggi durante la participación de Olimpo en el Torneo Federal, destacando sus gestiones y conocimientos en el ámbito dirigencial.

Un reconocimiento a las finales y al fútbol local

El presidente de Olimpo también hizo referencia a las dos finales disputadas frente a Villa del Parque, destacando el marco de público, el colorido y el acompañamiento de ambas parcialidades.

Consideró que fueron dos grandes jornadas futbolísticas y felicitó al equipo rival por la campaña realizada, remarcando que las finales fueron muy disputadas y se definieron por detalles.

Finalmente, adelantó que los presidentes de distintos clubes mantienen conversaciones para comenzar a trabajar en propuestas para la próxima temporada de la Liga Regional. Entre los temas que aparecen en agenda mencionó la organización de las divisiones inferiores y las capacitaciones para árbitros.

En particular, planteó la necesidad de revisar los horarios de los encuentros de las categorías formativas, teniendo en cuenta los largos desplazamientos, las condiciones climáticas y la exigencia que representa para los árbitros cubrir varias jornadas durante un mismo día.

Sorteo de «Tu sueño más cerca»

Durante la entrevista también recordó que el sorteo de la campaña «Tu sueño más cerca» se realizará el sábado siguiente a la fiesta, a través de la Lotería de la Provincia. El premio principal será un lote de terreno, acompañado por otros premios adicionales.

Todavía quedan algunos números disponibles y pueden adquirirse en la secretaría de Olimpo, con distintas alternativas de pago, entre ellas cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia.

De esta manera, Olimpo transita el cierre de un año deportivo inolvidable, con la satisfacción del campeonato conseguido, el reconocimiento a quienes formaron parte del logro y el desafío de comenzar a delinear los objetivos para la próxima temporada.