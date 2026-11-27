El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, visitó Tres Arroyos acompañado por el jefe comunal Pablo Garate, en una jornada que combinó actividades institucionales, recorridas y un intercambio de experiencias de gestión.

Nardini, quien transita su tercer mandato al frente del municipio del conurbano bonaerense y recientemente hizo pública su intención de competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, dialogó con Radio 3 Continental sobre su trayectoria política, la situación económica y los desafíos que enfrenta la provincia.

Durante la entrevista, recordó que llegó a la Intendencia en 2015, con apenas 35 años, convirtiéndose entonces en uno de los jefes comunales más jóvenes de la provincia. También destacó su paso por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, donde estuvo durante dos años y tres meses.

En ese sentido, reivindicó la experiencia de los intendentes en la gestión pública y sostuvo que los gobiernos municipales tienen un conocimiento directo de las necesidades de la población.

«Ser intendente es uno de los lugares más lindos que puede tener una persona que entiende a la política como vocación de servicio», expresó.

La provincia y la situación económica

Al referirse a la realidad bonaerense, Nardini hizo hincapié en la necesidad de contemplar las particularidades de cada región y promover una mayor articulación entre la Provincia y los municipios.

También cuestionó el actual escenario económico nacional y sus consecuencias sobre la producción y el empleo. Mencionó el cierre de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del poder adquisitivo como algunas de las principales preocupaciones.

En materia de obra pública, recordó su experiencia al frente de Infraestructura provincial y destacó el impacto que las inversiones tienen más allá de la construcción de obras.

«No es solamente el asfalto, es mucho más que eso: es dignidad, fomentar, motorizar la economía y generar empleo genuino«, señaló.

La conversación también incluyó referencias a la suspensión de las PASO y al escenario político del peronismo. Nardini consideró que el espacio deberá trabajar en una síntesis y planteó la necesidad de una autocrítica, con una propuesta que contemple el equilibrio fiscal, pero sin dejar de lado las necesidades de la sociedad.

El reconocimiento de Nardini a la gestión de Garate

Por su parte, el intendente Pablo Garate destacó la relación personal y política que mantiene con Nardini y valoró la posibilidad de compartir experiencias de gestión.

El jefe comunal de Malvinas Argentinas recordó que conoció a Garate durante una de sus primeras actividades como ministro de Infraestructura, cuando visitó Tres Arroyos para participar de una entrega de escrituras.

En ese sentido, resaltó la convicción que encontró entonces en el actual intendente tresarroyense y manifestó su satisfacción por regresar a la ciudad y encontrarse con él al frente del municipio.

Garate, a su vez, explicó que la visita permitirá intercambiar experiencias en distintas áreas, especialmente en salud, deporte y políticas de inclusión.

También hizo referencia a la reciente visita del gobernador Axel Kicillof y a la entrega de las 120 viviendas, calificándola como una jornada muy emotiva para la comunidad.

«Cada vez que viene el gobernador a Tres Arroyos son buenas noticias para nuestros vecinos», expresó, al tiempo que destacó otras iniciativas vinculadas con el acceso a la vivienda y el desarrollo de infraestructura comunitaria.

Deporte, inclusión y experiencias de gestión

Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con las políticas deportivas y su importancia como herramienta de inclusión social.

Nardini explicó el desarrollo de los Juegos Argentinos Urbanos, una iniciativa realizada junto al Comité Olímpico Argentino que reunió a representantes de 22 provincias.

El proyecto surgió a partir de la necesidad de recuperar los espacios públicos y brindar oportunidades a jóvenes que practican disciplinas deportivas no tradicionales.

En ese marco, destacó las coincidencias con las políticas que lleva adelante Tres Arroyos, particularmente en materia de propuestas deportivas destinadas a estudiantes secundarios y de continuidad para quienes participan de los Juegos Bonaerenses.

Garate también adelantó que algunas de esas experiencias podrían trasladarse a Tres Arroyos, entre ellas actividades vinculadas con el básquet 3×3.

Una agenda de intercambio

Durante la jornada, los intendentes tenían previsto recorrer el Parque Industrial de Tres Arroyos y trasladarse posteriormente a Claromecó, donde también compartirían actividades y conocerían aspectos vinculados con el desarrollo turístico y el Enduro.

La visita de Leonardo Nardini permitió abrir un espacio de intercambio sobre gestión municipal, políticas públicas y el futuro de la provincia de Buenos Aires, en un contexto en el que el jefe comunal de Malvinas Argentinas comienza a proyectar públicamente su aspiración de competir por la Gobernación.