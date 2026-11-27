El Ejército de Salvación de Tres Arroyos continúa desarrollando distintas actividades sociales, recreativas y de acompañamiento comunitario. En una entrevista radial, la pastora Bárbara Cáceres, quien llegó a la ciudad junto a su esposo a fines de marzo de este año, brindó detalles sobre el trabajo que llevan adelante y los proyectos para los próximos meses.

Uno de los principales espacios es el programa “Aprendemos Jugando”, que actualmente alcanza a unas 30 familias y 42 niños y adolescentes. La propuesta incluye actividades recreativas, talleres coordinados junto a Agustina, integrante de la ONG Yo Activo, meriendas y espacios de formación y conexiones bíblicas.

Dentro de este programa también se impulsa un equipo de fútbol integrado por los chicos. Con esfuerzo y colaboración de la comunidad, pudieron adquirir los uniformes, cuyos colores y nombre fueron elegidos por los propios participantes. Además, recibieron donaciones de botines.

El objetivo es que, en un futuro, el equipo pueda formalizarse y participar de encuentros deportivos y competencias de escuelitas de fútbol.

Acompañamiento a familias que atraviesan consumos problemáticos

Otro de los ejes del trabajo es una iniciativa compartida con la ONG Yo Activo, orientada a acompañar a personas y familias que atraviesan situaciones de consumo problemático.

Cáceres explicó que la propuesta surgió a partir de las necesidades detectadas en algunas de las familias que se acercan al Ejército de Salvación. La intención es generar un espacio de contención y seguridad, sumando el acompañamiento espiritual al trabajo que desarrolla la organización.

En ese marco, se anunció una actividad que tendrá lugar a las 19 horas en Quintana 739, abierta a quienes necesiten acercarse y encontrar orientación y acompañamiento.

Meriendas, ropero comunitario y campaña solidaria

El trabajo del Ejército de Salvación también contempla la entrega de meriendas y alimentos no perecederos a familias que lo necesitan.

Además, todos los sábados funciona un ropero comunitario, donde las personas pueden acercarse a retirar prendas de vestir sin costo alguno. Quienes deseen colaborar también pueden hacerlo mediante donaciones.

Actualmente se encuentran impulsando una campaña navideña, cuya recaudación estará destinada a financiar las actividades de verano para los chicos durante enero y febrero.

La propuesta es darle continuidad al programa, con encuentros recreativos y distintas iniciativas para que niños y adolescentes puedan disfrutar de las vacaciones en un espacio de integración y contención.

Cómo colaborar

Desde el Ejército de Salvación invitan a la comunidad a sumarse a las distintas propuestas y colaborar con las campañas solidarias.

Para comunicarse pueden hacerlo al teléfono 2983 448906 o encontrarlos en las redes sociales de la institución, en Instagram y Facebook.

“Estamos aquí para toda la comunidad, estamos a cualquier hora disponibles para todo”, expresó Bárbara Cáceres, reafirmando el compromiso de la institución con el acompañamiento social y espiritual de los vecinos de Tres Arroyos.