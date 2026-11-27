El Partido Justicialista de Tres Arroyos, a través de su presidente, Alejandro Barragán, difundió un mensaje de agradecimiento tras la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a la ciudad y la entrega de las 120 viviendas, una jornada que significó la concreción del sueño de numerosas familias tresarroyenses de acceder a su casa propia.

Bajo el título “Este es mi sueño y el de muchos más…”, el espacio político destacó la presencia del mandatario provincial, junto a sus ministros y equipo de trabajo, y el acompañamiento del dirigente Carlos “Cuto” Moreno.

En el comunicado, el PJ local también puso en valor el trabajo del intendente Pablo Garate, al considerar que el esfuerzo conjunto permitió concretar una respuesta habitacional largamente esperada por cientos de vecinos.

“Todos juntos, con el trabajo constante del intendente Pablo Garate, lograron concretar el sueño de cientos de familias tresarroyenses, que a partir de hoy viven en su propia casa”, expresa el documento.

Finalmente, el Partido Justicialista compartió un video que refleja la emoción de la jornada y transmite un mensaje de esperanza, con el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para alcanzar nuevas metas, concretar proyectos y cumplir más sueños de la comunidad.

El comunicado lleva la firma de Alejandro Barragán, presidente del Partido Justicialista de Tres Arroyos.