La reciente gira del Tres Arroyos Rugby & Hockey Club (TARHC) por Mendoza dejó un balance altamente positivo, tanto desde lo deportivo como desde lo humano. Así lo expresó Sergio “Pipo” Pescader, uno de los entrenadores que acompañó a la delegación integrada por aproximadamente 50 jugadores de las categorías M16 y M18.

En diálogo radial, Pescader destacó especialmente el compromiso de los chicos y el trabajo de las familias que hicieron posible concretar el viaje. La iniciativa fue encabezada por Diego Argüello, junto a un grupo de madres que se involucraron en la organización y en distintas acciones para reunir los fondos necesarios.

Entre las actividades solidarias se destacó la venta de dulce de leche y otros productos, como aceite de oliva, miel y nueces pecán. Según explicó el entrenador, los propios jugadores tuvieron una participación fundamental en estas iniciativas, demostrando un gran compromiso para financiar la experiencia.

En el plano deportivo, la categoría M16 participó de encuentros en el Club Marista de Mendoza, mientras que la M18 formó parte de un cuadrangular organizado en la ciudad de Rivadavia, ubicada a unos 70 kilómetros de la capital provincial.

Pescader, quien estuvo a cargo de la delegación M16, explicó que si bien los resultados no fueron favorables, el rendimiento dejó sensaciones muy alentadoras.

Los tresarroyenses enfrentaron a Universitario de San Juan y a equipos mendocinos, disputando partidos parejos y demostrando que están en condiciones de competir frente a instituciones que tienen un rodaje deportivo mucho mayor.

“Los chicos han demostrado que están a la altura, que tienen la capacidad para hacerlo”, remarcó.

El entrenador también hizo hincapié en la diferencia de competencia que existe entre las distintas uniones de rugby. Mientras que el TARHC participa de una programación de aproximadamente 12 partidos oficiales al año dentro de la Unión de Rugby del Sur, otros clubes tienen actividad prácticamente todos los fines de semana.

En ese sentido, valoró especialmente el aprendizaje que dejó enfrentar a equipos con mayor experiencia y ritmo de competencia.

Uno de los aspectos que Pescader consideró más importantes fue la participación de los 32 jugadores que integraron la delegación M16.

Más allá de las cuestiones tácticas y deportivas, el objetivo fue que todos pudieran jugar y disfrutar de la experiencia, respetando el espíritu formativo del rugby.

Los encuentros permitieron observar aspectos del juego que el cuerpo técnico buscará incorporar en los entrenamientos, especialmente en materia de organización, lectura de los partidos y toma de decisiones dentro de la cancha.

La M18, por su parte, disputó tres encuentros en Rivadavia y consiguió una victoria, completando también una experiencia muy positiva.

Durante la entrevista, Pescader también se refirió al presente de la institución y al trabajo que realizan los entrenadores en las distintas categorías formativas.

En rugby, el cuerpo técnico está integrado por Facundo Luján, en la escuelita; Iván García e Iñaki Hernández, en infantiles y juveniles M16; y Tommy Depiero junto al propio Pescader, en M18.

Además, destacó el acompañamiento permanente de las familias, que colaboran en los entrenamientos y en las distintas actividades del club.

El crecimiento también se refleja en los jugadores que continúan desarrollándose en otras instituciones y ámbitos deportivos.

En ese sentido, celebró especialmente la consagración de Francisco Mosches, exjugador del TARHC, quien se encuentra jugando en Buenos Aires Cricket & Rugby Club (BACRC) y se consagró campeón de su categoría después de 67 años sin títulos para esa institución.

También mencionó a Justo Chevalier, Felipe Fontena, Bautista Castro y Santiago Ferrari, quienes integraron el equipo universitario Barceló que obtuvo el campeonato frente a FAUBA.

A ellos se suma Nicolás del Papa, quien actualmente se encuentra en Irlanda y continúa jugando al rugby, además de otros jóvenes que se incorporaron a diferentes clubes del país.

Para Pescader, estos recorridos representan uno de los grandes logros del trabajo formativo: que los chicos puedan utilizar el deporte como una herramienta de integración y crecimiento personal.

Finalmente, el entrenador puso especial énfasis en el comportamiento de toda la delegación durante la gira.

Tanto los árbitros como los responsables del alojamiento y los choferes del micro destacaron la conducta de los jugadores, algo que llenó de orgullo a los integrantes del cuerpo técnico.

“Los chicos se portaron diez puntos y eso también favoreció que la gira salga perfecta”, expresó.

De esta manera, el TARHC cerró una experiencia que fue mucho más allá de los resultados deportivos: una gira que permitió sumar aprendizaje, fortalecer vínculos y demostrar el crecimiento de sus divisiones formativas.