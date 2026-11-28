La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su satisfacción por la aprobación en el Congreso de la Nación de la denominada Ley de Vandalismo Rural, una iniciativa que incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas con delitos que afectan la actividad agropecuaria.

Según destacó la entidad, el proyecto fue impulsado desde la Comisión de Seguridad de CARBAP, coordinada por el doctor Santo Rosati, y contempla distintas situaciones que generan perjuicios económicos y afectan directamente el trabajo y la inversión en el campo.

Entre las conductas contempladas se encuentran la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas, hechos que representan importantes pérdidas para los productores y comprometen el desarrollo de la actividad.

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es el tratamiento de la violación de domicilio rural, al establecer consecuencias penales para el ingreso sin autorización a establecimientos agropecuarios.

Desde CARBAP remarcaron que esta disposición resulta fundamental para proteger la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de las personas que viven y trabajan en el ámbito rural.

«El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados», señalaron desde la entidad.

Asimismo, destacaron que la protección no debe limitarse a los bienes materiales, sino que también debe contemplar el trabajo, la inversión y el esfuerzo de las familias rurales.

Finalmente, CARBAP reconoció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y especialmente al diputado nacional por La Pampa Martín Ardohain, a quien identificaron como impulsor del proyecto y promotor de los consensos necesarios para alcanzar su aprobación.

La entidad consideró que este avance legislativo representa un paso importante para fortalecer la seguridad en el ámbito agropecuario, bajo una premisa que sintetiza su postura: sin seguridad ni respeto por el trabajo, no habrá desarrollo rural posible.