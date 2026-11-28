Con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y compartir experiencias de gestión entre comunas bonaerenses, el intendente del partido de Malvinas Argentinas, Leonardo «Leo» Nardini, arribó este viernes a Tres Arroyos para desarrollar una intensa agenda de trabajo junto al jefe comunal local, Pablo Garate.

El itinerario, diseñado para exhibir el entramado productivo, social y turístico del distrito, comenzó en la ciudad cabecera con una recorrida por el Parque Industrial. Allí, ambos mandatarios visitaron diversas empresas radicadas en el predio, interiorizándose sobre sus procesos de manufactura, infraestructura y proyectos de expansión. Durante la visita, Garate y Nardini dialogaron de manera directa con empresarios y trabajadores para analizar el presente y los desafíos que atraviesa la industria regional. Asimismo, la agenda urbana contempló una recorrida por el playón deportivo de la Plaza del Árbol.

Deporte, turismo y producción en Claromecó

La actividad institucional se trasladó posteriormente a la localidad balnearia de Claromecó, donde los jefes comunales participaron de dos eventos emblemáticos que reflejan la diversidad económica de la región:

Actividad agropecuaria: Garate y Nardini asistieron al tradicional remate de Rústiko, una cita de referencia para la ganadería zonal que pone de relieve el peso estratégico del campo en la identidad productiva de Tres Arroyos.

Turismo y deporte: Ambos intendentes acompañaron el desarrollo de una nueva edición del Enduro del Atlántico, competencia motor que convoca a pilotos, equipos técnicos y visitantes de distintos puntos del país, generando un significativo movimiento turístico y comercial en la costa del distrito.

El encuentro con el mandatario de Malvinas Argentinas se inscribe dentro de una política de vinculación regional que el intendente Pablo Garate viene impulsando con distintos jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, orientada a promover el diálogo y la cooperación frente a las demandas de los gobiernos locales.