Tras la resolución adoptada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en torno a las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, el Gobierno nacional expresó su postura oficial a través de un comunicado difundido por la Presidencia. Aunque la decisión desestimó la medida cautelar interpuesta por el país, la administración de Javier Milei destacó como un punto central que el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido.

Desde la Casa Rosada señalaron que este reconocimiento, plasmado en una votación no unánime, desarticula el argumento histórico de Londres de negar la existencia de un conflicto territorial para eludir la obligación de negociar. Asimismo, el Ejecutivo aclaró que la presentación argentina no buscaba que el tribunal resolviera la soberanía de las Islas Malvinas, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a lo que calificaron como una explotación unilateral e ilegítima de los recursos naturales en el marco del proyecto Sea Lion.

“La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención frente a la explotación de nuestros recursos”, remarcaron desde el Gobierno, al tiempo que advirtieron que la decisión adversa en esta etapa preliminar “no es la última palabra”. En consonancia con ello, el Ejecutivo ratificó que avanzará sin demoras en la conformación de un tribunal arbitral definitivo y ratificó la aplicación de procedimientos sancionatorios a los actores involucrados en operaciones irregulares.

Por último, en el marco de la respuesta oficial al fallo, el presidente Javier Milei reclamó a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione con celeridad la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una herramienta legislativa considerada clave por el oficialismo para reforzar la protección jurídica de los derechos soberanos sobre el archipiélago.

Fuente: Portal Infobae / Oficina del Presidente de la República Argentina. Fotografía: Archivo / Presidencia de la Nación.