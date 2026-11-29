El Poder Ejecutivo nacional avanzará formalmente en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso durante todo el mes de diciembre, con el propósito de imprimir continuidad a la agenda parlamentaria y asegurar la sanción de iniciativas fundamentales para la gestión.

Tras una serie de movimientos en el plano legislativo, la estrategia del oficialismo se concentrará en consolidar el tratamiento de proyectos estructurales y de alto voltaje político. Entre las prioridades centrales se destacan la aprobación definitiva del Presupuesto y la reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al próximo proceso electoral.

Asimismo, el temario que impulsa la administración central prevé incorporar el debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el denominado «Súper RIGI», y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) suscripto con los Estados Unidos. La hoja de ruta también contempla el análisis de pliegos diplomáticos y de designaciones judiciales, además de modificaciones orientadas a actualizar las normativas sobre Sociedades y Mercados de Capitales.

Con esta jugada, el Gobierno busca capitalizar el terreno ganado en ambas cámaras y cerrar el año legislativo con un ordenamiento de su paquete de reformas económicas e institucionales.

Fuente: Telefe Noticias

Fotografía: Archivo / Institucional