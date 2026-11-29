Frente a un escenario financiero marcado por la fluctuación del riesgo país y las tensiones cambiarias, el equipo económico oficializó los lineamientos para cumplir con los compromisos de deuda de enero, valuados en USD 4.400 millones. El plan expuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca disipar las dudas del mercado y garantizar la cobertura de las necesidades financieras de cara al año electoral.

De acuerdo con la hoja de ruta oficial, el Ejecutivo proyecta reunir unos USD 2.600 millones a través de un mix de fuentes externas y locales: desembolsos por cerca de USD 1.200 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, USD 1.000 millones asegurados mediante créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fonplata, y unos USD 300 millones correspondientes a la venta de la empresa estatal AySA.

El punto neurálgico de la estrategia, sin embargo, se centra en los USD 1.800 millones restantes destinados al pago de intereses. Desde el Palacio de Hacienda se indicó que estos compromisos se cubrirán mediante la adquisición de divisas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) utilizando los pesos generados por el superávit fiscal primario del Tesoro, el cual cuenta con depósitos oficiales cercanos a los 3,7 billones de pesos.

Esta operatoria reavivó el debate entre los analistas económicos en torno al margen de maniobra de la autoridad monetaria. Diversas voces advierten que la demanda de dólares por parte del Tesoro reduce el poder de fuego de la entidad y limita los recursos disponibles para contener eventuales presiones sobre el tipo de cambio, alterando las proyecciones en torno al esquema de contención cambiaria y al uso del swap de monedas acordado con China.

Fuente: Infobae

Fotografía: Maximiliano Luna / Archivo Infobae