Con el objetivo de robustecer el abastecimiento de energía y mitigar el riesgo de interrupciones en el suministro durante los períodos de mayor consumo —tanto en verano como en invierno—, el Gobierno nacional reglamentó un nuevo marco regulatorio destinado a incorporar potencia firme al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida quedó formalizada a través de la normativa impulsada por la Secretaría de Energía.

El eje central del sistema es el denominado Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA), un mecanismo diseñado para incentivar la participación del sector privado en la ampliación de la oferta de generación eléctrica. Podrán postularse proyectos vinculados a equipamiento térmico, sistemas de almacenamiento de energía y propuestas de carácter híbrido que combinen distintas tecnologías, priorizando su instalación en aquellos nodos y regiones donde la red eléctrica presenta mayores vulnerabilidades operativas.

Claves del nuevo mecanismo oficial

Licitaciones periódicas: La Secretaría de Energía y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) llevarán adelante convocatorias con una frecuencia mínima semestral, respaldadas por informes técnicos que mensurarán las necesidades reales del sistema.

Contratos a largo plazo: Las empresas que resulten adjudicadas en las compulsa suscribirán acuerdos de servicio con CAMMESA por un período de 15 años, percibiendo una remuneración fijada a partir de su oferta inicial.

Incentivos económicos: Los generadores que aporten nueva potencia firme recibirán un pago complementario a los ingresos habituales que perciben dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en reconocimiento a la disponibilidad efectiva aportada a la red.

Régimen de sanciones: El esquema contempla cargos previos a la habilitación comercial que solo se reintegrarán parcialmente si la obra finaliza en tiempo y forma. Quienes incurran en retrasos injustificados o incumplan con las pautas estipuladas quedarán excluidos de las subsiguientes dos convocatorias, además de afrontar penalidades económicas ante la indisponibilidad de la potencia comprometida.

Con esta arquitectura regulatoria, la administración apunta a ordenar las señales de precios del sector y trasladar incentivos claros para expandir la infraestructura de generación a corto y mediano plazo, reduciendo de este modo la dependencia de medidas operativas de emergencia.

Fuente: Telefe Noticias / Secretaría de Energía de la Nación. Fotografía: Archivo / Télam / NA.