Mediante la resolución oficial dictada por el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional habilitó la comercialización para todo uso de una nueva variedad de soja genéticamente modificada. El desarrollo tecnológico, solicitado por la firma DBNBC Argentina S.R.L., introduce propiedades agronómicas clave orientadas a optimizar el rendimiento y la protección de los cultivos frente a amenazas biológicas y ambientales.

El evento aprobado surge a partir del cruzamiento convencional de tres eventos biotecnológicos preexistentes que ya contaban con el aval comercial en el país. Esta combinación confiere a la planta una doble ventaja competitiva: por un lado, tolerancia a herbicidas basados en glifosato y glufosinato de amonio; por el otro, resistencia específica frente al ataque de insectos lepidópteros.

Pese a superar de manera exitosa los rigurosos filtros científicos y regulatorios de organismos técnicos locales (como el Senasa y la Conabia) —sosteniéndose en un sistema de evaluación con más de tres décadas de trayectoria en el país—, la norma estableció una condición restrictiva para su desembarco comercial definitivo. La comercialización efectiva del producto en el mercado quedó supeditada y sujeta a la obtención previa del visto bueno por parte de los organismos regulatorios de la Unión Europea, un recaudo habitual para evitar cortocircuitos en las exportaciones del complejo oleaginoso nacional hacia el mercado europeo.

Con esta incorporación, la oferta de tecnologías aplicadas a la agricultura extensiva suma una nueva alternativa genética, a la espera de completar los requisitos internacionales para su adopción plena en los campos argentinos.

Fuente: Portal Infocampo / Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fotografía: Archivo / Infocampo.