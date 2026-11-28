En un fallo dictado por 18 votos contra 3, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, resolvió rechazar la solicitud de medidas provisionales impulsada por la Argentina contra el Reino Unido. El reclamo buscaba frenar de manera preventiva las actividades de perforación y extracción de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en particular el desarrollo del megayacimiento Sea Lion.

Durante la lectura de la resolución, los magistrados señalaron que los planteos de la delegación nacional exigen determinar en primer término qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre las islas, una cuestión que —según el criterio adoptado por el tribunal— excede los márgenes estrictos de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al no advertir los requisitos de jurisdicción prima facie para avanzar con la cautelar, el organismo desestimó la detención inmediata de las operaciones.

Pese a que la decisión representa un escollo para la pretensión cautelar de Buenos Aires, el pronunciamiento no clausura el procedimiento arbitral de fondo iniciado por el Estado argentino ni resuelve el litigio sobre soberanía. Asimismo, la resolución contempló compromisos asumidos por el Reino Unido respecto a plazos operativos en el área en disputa: los británicos fijaron límites temporales que comprometen a no iniciar perforaciones antes del 21 de marzo de 2027, a no concretar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028, y a no otorgar nuevas licencias mientras permanezca suspendido el régimen vigente de concesiones.

Desde el Gobierno nacional indicaron que continuarán adelante con las acciones diplomáticas y jurídicas previstas, ratificando la firmeza del reclamo soberano y la presión sobre las empresas internacionales involucradas en la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Fuente: Diario A24 / Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Fotografía: Archivo / Medios internacionales.