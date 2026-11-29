En una campaña agrícola atravesada por el fenómeno de El Niño, cuyas precipitaciones intensas ponen bajo presión la eficiencia de los fertilizantes tradicionales, la incorporación de alternativas biológicas gana terreno en el sector agropecuario. En este contexto, la empresa Koppert presentó la evolución de su fijador biológico de nitrógeno de aplicación foliar, una tecnología diseñada para diversificar las fuentes nutricionales y sostener los rindes.

La estrategia se basa en el uso de Nitrobac Evo, un biofertilizante formulado con una cepa exclusiva de la bacteria endofítica Gluconacetobacter diazotrophicus, descubierta originariamente en la caña de azúcar. A diferencia de los insumos sintéticos, este microorganismo tiene la capacidad de transformar el nitrógeno atmosférico en amonio de forma continua durante todo el ciclo del cultivo, sin verse afectado por problemas habituales como la lixiviación o la volatilización provocada por excesos hídricos.

El desarrollo, respaldado por ensayos a campo en distintas regiones del país durante varias campañas, demostró mejoras significativas en cultivos extensivos como maíz, soja y girasol. Los datos técnicos revelan aumentos de rendimiento de hasta un 12%, impulsados por un mayor desarrollo vegetativo, mejor eficiencia en la disponibilidad de nutrientes y un incremento en parámetros de calidad, consolidándose como una alternativa sustentable para reducir la huella de carbono en la producción agrícola.

Fuente: Infocampo

Fotografía: Archivo / Koppert Argentina