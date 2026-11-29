En medio de un escenario internacional marcado por profundas diferencias ideológicas, el presidente Javier Milei profundizó su postura respecto a los gobiernos de la región y de Europa. En una entrevista concedida a medios internacionales, el mandatario ratificó su distanciamiento con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al asegurar que no tiene interés en participar de la ceremonia de asunción del próximo mandato presidencial en el país vecino.

«No tengo ningún interés en que me invite tampoco», sentenció el jefe de Estado al ser consultado sobre la posibilidad de asistir al acto previsto para el inicio de 2027. Pese a la tensión diplomática que atraviesa la relación bilateral desde el inicio de la gestión y a la ausencia de un saludo formal tras los últimos procesos electorales en territorio brasileño, Milei buscó llevar tranquilidad al plano económico al afirmar que los lazos comerciales entre ambas naciones del Mercosur se encuentran intactos.

En la misma línea, el Presidente apuntó contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y adelantó que no lo felicitaría si resultara ganador en unos comicios. No obstante, al igual que con el vínculo sudamericano, intentó separar las disputas personales de los lazos estructurales, subrayando que la comunidad de más de medio millón de argentinos residentes en España y la trayectoria histórica entre ambas sociedades se ubican muy por encima de los mandatarios de turno, a quienes calificó como «aves de paso».

Fuente: TN

Fotografía: Reuters / AP