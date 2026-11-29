Un sismo de magnitud 5 sacudió el área metropolitana de Los Ángeles y encendió las alertas en el sur de California. El epicentro se localizó en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de la bahía de Santa Mónica, generando fuertes sacudidas que se sintieron con intensidad en distintos puntos de la ciudad y motivaron la puesta en marcha inmediata de los protocolos de seguridad.

Entre los incidentes reportados, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) sufrió daños materiales menores, tales como la rotura de cristales y el desprendimiento de paneles en los techos de algunas terminales a raíz de los movimientos y sus réplicas. Asimismo, el despliegue preventivo abarcó la revisión de edificios estratégicos y redes de servicios públicos por parte del Departamento de Bomberos, que movilizó personal desde sus bases para relevar posibles afectaciones estructurales.

La situación también causó momentos de tensión debido a una intensa columna de fuego y humo visible en una refinería de la firma Chevron ubicada en la localidad de El Segundo. No obstante, las autoridades confirmaron rápidamente que las llamas respondieron a la activación automática de los mecanismos de seguridad de la planta, diseñados para liberar presión ante este tipo de contingencias sísmicas. Tras descartarse víctimas fatales o daños de gravedad, la alcaldesa Karen Bass llamó a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención ante la posibilidad de nuevos temblores.

Fuente: A24

Fotografía: Archivo / Getty Images