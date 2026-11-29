Tras conocerse un fallo adverso en el Tribunal Internacional del Mar vinculado al pedido argentino para frenar la actividad hidrocarburífera, el Poder Ejecutivo nacional oficializó un nuevo paquete de sanciones dirigido a actores corporativos que operan en el archipiélago. La medida busca penalizar a las empresas, accionistas y proveedores que intervienen directa o indirectamente en proyectos extractivos considerados ilegales por el Estado argentino.

A través de las actuaciones comunicadas oficialmente, las restricciones y penalizaciones alcanzaron a un grupo adicional de entidades financieras y fondos de inversión, entre los que figuran Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd., Harel Mutual Funds Ltd., Ayalon Mutual Funds Ltd. y Pasternak Shoham Equity IL. Con estas incorporaciones, ya son más de 65 los actores económicos sancionados bajo el marco legal vigente que regula la protección de los recursos naturales en la zona disputada.

Desde la Casa Rosada ratificaron que el país continuará haciendo uso de todas las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles para impedir la explotación no autorizada de la plataforma continental. No obstante, se aclaró que el pronunciamiento del tribunal internacional no modifica ni interrumpe el reclamo histórico de soberanía que la Argentina sostiene sobre las Islas Malvinas.

Fuente: A24

Fotografía: Archivo / Captura institucional